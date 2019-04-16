На Вологодчине закрыли 41 казино
Только в Череповце изъято более 100 системных блоков
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На Вологодчине за 2019 год силовики совместными усилиями закрыли 41 казино и изъяли 634 системных блока.
Так, в Череповче силовики посетили порядка десяти игорных заведений и изъяли больше 100 системных блоков, которые, как они подозревают, начинены с игорными программами.
Напомним, за незаконную организацию и проведение азартных игр предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с выплатой крупного денежного штрафа, рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU