В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика
В Кичменгско-Городецком районе продолжаются поисково-спасательные работы на реке Кичменга. Там 14 апреля под лед провалился шестилетний мальчик. Он прогуливался по реке с другом. Лед закраины не выдержал, а сильное течение сразу же унесло ребенка о под .
Вчера поиски закончились из-за темноты. На поиски ребенка вышли местные жители - около 20 человек, спасатели аварийно-спасательной службы - 5 человек и 2 единицы техники, работники 29 пожарной части – 3 человека, представитель ГИМС, 3 сотрудника полиции, 2 сотрудника администрации.
Всего в поисках принимает участие 34 человека и 5 ед. техники.
Поисковые работы осложняются сильным течением и слабым ледовым покрытием.
Группировку сил и средств для поисков мальчика планируется увеличить, сообщает МЧС области.
ИСТОЧНИК KP.RU