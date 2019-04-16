2019-04-16T13:03:18+03:00
Общество

В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика

В поисках участвуют более 30 человек
Иван Чухнин
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Фото предоставлено МЧС области.Фото предоставлено МЧС области.
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В Кичменгско-Городецком районе продолжаются поисково-спасательные работы на реке Кичменга. Там 14 апреля под лед провалился шестилетний мальчик. Он прогуливался по реке с другом. Лед закраины не выдержал, а сильное течение сразу же унесло ребенка о под .

Вчера поиски закончились из-за темноты. На поиски ребенка вышли местные жители - около 20 человек, спасатели аварийно-спасательной службы - 5 человек и 2 единицы техники, работники 29 пожарной части – 3 человека, представитель ГИМС, 3 сотрудника полиции, 2 сотрудника администрации.

Всего в поисках принимает участие 34 человека и 5 ед. техники.

Поисковые работы осложняются сильным течением и слабым ледовым покрытием.

Группировку сил и средств для поисков мальчика планируется увеличить, сообщает МЧС области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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