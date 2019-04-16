В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика

СЕГОДНЯ 13:00 2019-04-16T13:03:18+03:00

В поисках участвуют более 30 человек

Изменить размер текста: A A

В Кичменгско-Городецком районе продолжаются поисково-спасательные работы на реке Кичменга. Там 14 апреля под лед провалился шестилетний мальчик. Он прогуливался по реке с другом. Лед закраины не выдержал, а сильное течение сразу же унесло ребенка о под .

Вчера поиски закончились из-за темноты. На поиски ребенка вышли местные жители - около 20 человек, спасатели аварийно-спасательной службы - 5 человек и 2 единицы техники, работники 29 пожарной части – 3 человека, представитель ГИМС, 3 сотрудника полиции, 2 сотрудника администрации.

Всего в поисках принимает участие 34 человека и 5 ед. техники.

Поисковые работы осложняются сильным течением и слабым ледовым покрытием.

Группировку сил и средств для поисков мальчика планируется увеличить, сообщает МЧС области.

ИСТОЧНИК KP.RU