СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-16T12:49:43+03:00

Кто-то из жильцов или гостей неосторожно обращался с огнем

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15 апреля в Чагоде сгорел трехквартирный дом. Звонок о возгорании поступил в 17:28, через несколько минут пожарные были на месте.

Горел одноэтажный трёхквартирный деревянный дом по адресу: Производственный переулок, 10.

Восемь человек личного состава и четыре единицы техники не смогли отстоять здание. Дом полностью уничтожен огнем.

Предварительной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU