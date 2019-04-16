Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы
О растлителе малолетних сообщили в областном управлении следственного комитета.
51-летний житель города Никольска обвиняется в серии развратных действий.
В уголовное дело вошли пять эпизодов.
Летом 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очень хотел секса. Для этого он вооружался ножом и заставлял 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика идти в заброшенную постройку.
Там он в отношении девочки совершал непристойные действия и обнажался.
Кроме того, он заманивал детей, увозил их на окраину города, где также совершал свои преступные действия.
О происходящем узнала мать девочки, она обратилась в полицию. Подозреваемый был быстро установлен и задержан. Местный безработный уже был ранее судим.
Во время допроса он сознался в двух эпизодах.
Затем следователи выявили еще три. Извращенцу грозит 12 до 20 лет. .
ИСТОЧНИК KP.RU