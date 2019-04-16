2019-04-16T11:52:53+03:00
Происшествия

Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы

Вологжанин развращал маленьких детей
Иван Чухнин
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О растлителе малолетних сообщили в областном управлении следственного комитета.

51-летний житель города Никольска обвиняется в серии развратных действий.

В уголовное дело вошли пять эпизодов.

Летом 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очень хотел секса. Для этого он вооружался ножом и заставлял 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика идти в заброшенную постройку.

Там он в отношении девочки совершал непристойные действия и обнажался.

Кроме того, он заманивал детей, увозил их на окраину города, где также совершал свои преступные действия.

О происходящем узнала мать девочки, она обратилась в полицию. Подозреваемый был быстро установлен и задержан. Местный безработный уже был ранее судим.

Во время допроса он сознался в двух эпизодах.

Затем следователи выявили еще три. Извращенцу грозит 12 до 20 лет. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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