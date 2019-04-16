2019-04-16T11:38:46+03:00
Происшествия

Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек

Опасность подтопления Великого Устюга сохраняется
Иван Чухнин
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Глава района Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил о положении дел в районе в связи с прохождением ледохода.

- Затор в районе Аристово стоит более 12 часов, соответственно угроза подтопления сохраняется. Существенных изменений уровней не наблюдается. Сегодня зафиксирована подвижка в районе Усть-Алексеево. По прогнозам во второй половине дня возможен ледоход на реке Юг. Это может либо протолкнуть затор, либо привести к притоку воды.

С утра в Великий Устюг вылетел вертолет МЧС для проведения превентивных мероприятий. Они пройдут во второй половине дня. Главная задача – сорвать голову затора.

После проведения взрывных работ будет принято решение о задействовании более серьезных сил – авиации Минобороны. Глава региона уже подписал обращение для прибытия передовой группы Минобороны. Сейчас работаем по подготовке эвакуации населения из опасной зоны - 450 человек.

Напомним, в районе объявлена чрезвычайная ситуация. За ночь поднятия уровня воды не произошло. Однако прорыва ледяной пробки - тоже.

При этом ниже по течению - в том же Котласе, на Северной Двине еще нет никаких предвестников ледохода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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