Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-16T11:38:46+03:00

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Глава района Великоустюгского района Александр Кузьмин сообщил о положении дел в районе в связи с прохождением ледохода.

- Затор в районе Аристово стоит более 12 часов, соответственно угроза подтопления сохраняется. Существенных изменений уровней не наблюдается. Сегодня зафиксирована подвижка в районе Усть-Алексеево. По прогнозам во второй половине дня возможен ледоход на реке Юг. Это может либо протолкнуть затор, либо привести к притоку воды.

С утра в Великий Устюг вылетел вертолет МЧС для проведения превентивных мероприятий. Они пройдут во второй половине дня. Главная задача – сорвать голову затора.

После проведения взрывных работ будет принято решение о задействовании более серьезных сил – авиации Минобороны. Глава региона уже подписал обращение для прибытия передовой группы Минобороны. Сейчас работаем по подготовке эвакуации населения из опасной зоны - 450 человек.

Напомним, в районе объявлена чрезвычайная ситуация. За ночь поднятия уровня воды не произошло. Однако прорыва ледяной пробки - тоже.

При этом ниже по течению - в том же Котласе, на Северной Двине еще нет никаких предвестников ледохода.

ИСТОЧНИК KP.RU