В Вологодской области мусорный тариф изменят, но не скоро

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-16T10:59:07+03:00

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После 3,5 месяцев осуществления мусорной реформы в регионе губернатор прокомментировал ее ход.

Мало кто из граждан остался доволен мусорной реформой, Но некоторые написали об этом губернатору. В приемную губернатора с начала года поступило 3822 обращения по вопросу обращения с ТКО.

Мусорная реформа стала второй по частоте упоминаний после качества дорог. 80% обращений - это нарушение графика вывоза мусора, переполненностью контейнеров и их нехватка.

Но главное, что уже не чаяли вологжане - они хотят платить за фактически вывезенный мусор, а не по нормативу, которые многие считают несправедливым.

- Требую приступить к пересмотру норматива накопления. Расчет должен быть реальным, по инструментальным замерам. Плата граждан за вывоз ТКО должна быть пересмотрена по итогам года, - заявил губернатор.

Ранее заявлялось, что расчеты делали московские специалисты, стоимость работ составляла 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU