2019-04-16T10:59:07+03:00
Общество

В Вологодской области мусорный тариф изменят, но не скоро

Чиновникам дали время пересчитать нормативы
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

После 3,5 месяцев осуществления мусорной реформы в регионе губернатор прокомментировал ее ход.

Мало кто из граждан остался доволен мусорной реформой, Но некоторые написали об этом губернатору. В приемную губернатора с начала года поступило 3822 обращения по вопросу обращения с ТКО.

Мусорная реформа стала второй по частоте упоминаний после качества дорог. 80% обращений - это нарушение графика вывоза мусора, переполненностью контейнеров и их нехватка.

Но главное, что уже не чаяли вологжане - они хотят платить за фактически вывезенный мусор, а не по нормативу, которые многие считают несправедливым.

- Требую приступить к пересмотру норматива накопления. Расчет должен быть реальным, по инструментальным замерам. Плата граждан за вывоз ТКО должна быть пересмотрена по итогам года, - заявил губернатор.

Ранее заявлялось, что расчеты делали московские специалисты, стоимость работ составляла 12 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине закрыли 41 казино
В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика
В Чагоде сгорел трехквартирный дом
Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы
Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек
Мужчина страдал от пьянства отчима и сжег его
В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии
В Вологде произошло ДТП с автобусом на Пошехонском мосту
Еще одной школе присвоили имя Николая Рубцова
Держателям карт "Мир" Промсвязьбанка может крупно повезти
В Великом Устюге юноша снял деньги с карты 50-летнего приятеля
230 миллионов рублей потратит бюджет Вологодчины на 12 тысяч мусорных контейнеров
Вологда не отпускает: Варваре Карауловой могут отказать в освобождении
Две иномарки сгорели в Вологде минувшей ночью
Череповец подвел итоги Тотального дмктанта
Вологжанка на иномарке сбила малыша на самокате
На реке Сухоне в Великом Устюге начался ледоход
В Череповце из окна едва не выпал ребенок
В Вологодской области ребенок вышел на лед и провалился
Малолетних грабителей в Вологде изолировали
Череповецкие спасатели сняли с высоты двух малолетних верхолазов
Олег Кувшинников готовит заявление по мусорной реформе
В администрацию в Сокольском районе ворвался мужчина с ножом
В Вологде вандал сжег детскую коляску
Депутат любит Паклю: необычный арт-объект появился в Вологде
Тройное ДТП в Череповце: лихач не справился с управлением