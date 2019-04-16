Мужчина страдал от пьянства отчима и сжег его

СЕГОДНЯ 10:28 2019-04-16T10:28:56+03:00

Тот скончался в больнице

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Молодой человек страдал от пьянства отчима и буквально сжег его. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 50-летний мужчина скончался от ожогов в больнице 30 января. Следователи выясняя, при каких обстоятельствах вологжанин получил смертельные травмы, выяснили неожиданное.

36-летний пасынок погибшего дома вылил на него спиртосодержащую жидкость и поджог.

Потерпевший вызвал скорую помощь, был госпитализирован, но так и не выжил.

У него были ожоги 2–3 степени груди, живота и плеч.

Подозреваемый рассказал, что он таким образом желал отучить отчима от пьянства. Он сам потушил загоревшуюся одежду, снял ее, обработал мазью ожоги.

Он вызывал медиков, так как думал, что ожоги не опасны.

Однако в результате было повреждено около 20% площади кожи, у вологжанина развилась ожоговая болезнь.

Расследование уголовного дела продолжается, мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU