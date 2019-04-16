2019-04-16T10:28:56+03:00
Происшествия

Мужчина страдал от пьянства отчима и сжег его

Тот скончался в больнице
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Молодой человек страдал от пьянства отчима и буквально сжег его. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, 50-летний мужчина скончался от ожогов в больнице 30 января. Следователи выясняя, при каких обстоятельствах вологжанин получил смертельные травмы, выяснили неожиданное.

36-летний пасынок погибшего дома вылил на него спиртосодержащую жидкость и поджог.

Потерпевший вызвал скорую помощь, был госпитализирован, но так и не выжил.

У него были ожоги 2–3 степени груди, живота и плеч.

Подозреваемый рассказал, что он таким образом желал отучить отчима от пьянства. Он сам потушил загоревшуюся одежду, снял ее, обработал мазью ожоги.

Он вызывал медиков, так как думал, что ожоги не опасны.

Однако в результате было повреждено около 20% площади кожи, у вологжанина развилась ожоговая болезнь.

Расследование уголовного дела продолжается, мужчину ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Вологодчине закрыли 41 казино
В Вологодской области продолжают искать утонувшего мальчика
В Чагоде сгорел трехквартирный дом
Растлителю за чудовищные преступления грозит 20 лет тюрьмы
Из-за взрывных работ под Великим Устюгом нужно эвакуировать 450 человек
В Вологодской области мусорный тариф изменят, но не скоро
В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии
Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии
В Вологде произошло ДТП с автобусом на Пошехонском мосту
Еще одной школе присвоили имя Николая Рубцова
Держателям карт "Мир" Промсвязьбанка может крупно повезти
В Великом Устюге юноша снял деньги с карты 50-летнего приятеля
230 миллионов рублей потратит бюджет Вологодчины на 12 тысяч мусорных контейнеров
Вологда не отпускает: Варваре Карауловой могут отказать в освобождении
Две иномарки сгорели в Вологде минувшей ночью
Череповец подвел итоги Тотального дмктанта
Вологжанка на иномарке сбила малыша на самокате
На реке Сухоне в Великом Устюге начался ледоход
В Череповце из окна едва не выпал ребенок
В Вологодской области ребенок вышел на лед и провалился
Малолетних грабителей в Вологде изолировали
Череповецкие спасатели сняли с высоты двух малолетних верхолазов
Олег Кувшинников готовит заявление по мусорной реформе
В администрацию в Сокольском районе ворвался мужчина с ножом
В Вологде вандал сжег детскую коляску
Депутат любит Паклю: необычный арт-объект появился в Вологде
Тройное ДТП в Череповце: лихач не справился с управлением