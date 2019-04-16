В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-16T10:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области только за одни сутки были изъяты три фальшивые пятитысячные банкноты.

Две из них найдены в Вологде. Когда выручку из магазина и кафе пересчитывали в банке, сотрудники учреждения усомнились в подлинности двух пятитысячных купюр.

Была вызвана полиция. Банкноты изъяли и направили на экспертизу.

Специалисты подтвердили сомнения банкиров.

Были возбуждены два уголовных дела. Полицейские должны выяснить, каким образом фальшивки попали в оборот.

Еще одну подделку обнаружили в Устюжне: при пересчёте выручки одной из фирм, занимающихся продажами продуктов питания, работники заметили странную купюру. Они вызвали полицию.

В настоящее время проводятся необходимые проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU