В Вологодской области за сутки выявили три фальшивые пятитысячные банкноты
В Вологодской области только за одни сутки были изъяты три фальшивые пятитысячные банкноты.
Две из них найдены в Вологде. Когда выручку из магазина и кафе пересчитывали в банке, сотрудники учреждения усомнились в подлинности двух пятитысячных купюр.
Была вызвана полиция. Банкноты изъяли и направили на экспертизу.
Специалисты подтвердили сомнения банкиров.
Были возбуждены два уголовных дела. Полицейские должны выяснить, каким образом фальшивки попали в оборот.
Еще одну подделку обнаружили в Устюжне: при пересчёте выручки одной из фирм, занимающихся продажами продуктов питания, работники заметили странную купюру. Они вызвали полицию.
В настоящее время проводятся необходимые проверки, сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU