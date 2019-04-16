Мужчина напал на ребенка с ножом в вологодском общежитии

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-16T10:02:29+03:00

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В Вологде мужчина угрожал ножом маленькому ребенку

Вымогатель требовал деньги от матери ребенка.

Женщина обратилась с жалобой на тирана в полицию.

Как установили следователи, 41-летний житель Вологды 21 сентября 2018 года в общежитии на улице Южакова взял нож и напал на двухлетнюю дочку своей соседки. После этого он потребовал от ее матери деньги.

Женщина отвлекала внимание нападавшего, чтобы ребенок мог скрыться.

В результате было возбуждено уголовное дело, хулиган был задержан. Как выяснилось, такой случай не был единичным - сосед неоднократно угрожал соседям топором и ножом, вымогая деньги.

Вскоре мужчина предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU