2019-04-16T09:54:42+03:00
Происшествия

В Вологде произошло ДТП с автобусом на Пошехонском мосту

Пострадала 41-летняя пассажирка общественного транспорта
Иван Чухнин
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В Вологде пострадала пассажирка автобуса. ЧП случилось на мосту из-за ДТП.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 15 апреля в 16:45 на Пошехонском мосту 34-летняя женщина на кроссовере "Тойота Рав - 4" двигалась со стороны Бывалово в центр.

При перестроении из левого крайнего в правый ряд она допустила столкновение с попутно идущим в правой полосе пассажирским автобусом МАЗ. После удара об автобус Тойоту отбросило на Ладу Калину. которой управлял 42-летний мужчина.

От удара в автобусе упала 41-летняя пассажирка. Она стояла на передней площадке и держалась за поручень. У нее диагностированы ушибы, медики отправили ее лечиться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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