Еще одной школе присвоили имя Николая Рубцова

15 Апр 17:59 2019-04-15T18:03:05+03:00

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В Архангельске муниципальная школа №4 теперь будет носить имя земляка - поэта Николая Рубцова.

Педагоги школы считают, что творческая жизнь образовательного учреждения получит новый импульс.

Именем поэта, которого вологдане считают своим, но уроженца Архангельской области, уже названы школы в селе Емецк Архангельской области и в селе Никольское Вологодской области. Так что школа в Архангельске стала третьи учебным заведением, носящим имя поэта.

- Важно, чтобы даже в современных условиях ребята не утрачивали интерес к поэзии, ценили стихотворное слово... Мы рады возможности увековечить память знаменитого поэта в названии своей школы, - рассказала директор школы №4 Анна Белогородская.

Как сообщает официальный сат города, идея присвоения имени Николая Рубцова учебному заведению поддержана главой Архангельска Игорем Годзишем, Российским географическим обществом, литературным сообществом города, а также компанией «Архангельский траловый флот». Кстати, флот в этом ряду упомянут неслучайно - с 1952 по 1953 год Николай работал на судне треста «Севрыба».

Напомним, Николай Рубцов родился в селе Емецк Архангельской области. Вряд ли он запомнил свою родину- семья переехала в Няндому, затем, после года тюрьмы, проведенного в тюрьме отцом, Рубцовы приехали в Вологду. После смерти матери Николай оказался в детоме. Мечтая о море, он приехал в Архангельск поступать в мореходку. Однако, это ему не удалось. Тогда он устроился на судно кочегаром.

ИСТОЧНИК KP.RU