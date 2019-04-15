Держателям карт "Мир" Промсвязьбанка может крупно повезти

СЕГОДНЯ 16:33 2019-04-15T16:38:14+03:00

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Держатели карт «Мир» Промсвязьбанка могут выиграть билеты на матчи сборной России по футболу. Банк принимает участие в акции, которую запускает платежная система «Мир», официальный партнер сборной России по футболу. Ее цель – дать болельщикам со всей стране возможность поддержать национальную сборную во время отборочных матчей Чемпионата Европы-2020.

Кампания будет проходить до 20 октября 2019 года включительно. Чтобы принять участие, клиентам Промсвязьбанка необходимо совершать покупки по карте «Мир» на сумму не менее 300 рублей каждая и регистрировать чеки на промо-странице.

Участники акции получат шанс выиграть поездки на матчи сборной России по футболу и другие ценные призы.

Главный приз акции - поездка на один из отборочных матчей сборной России по футболу с посещением предматчевой тренировки. Ближайшие игры пройдут 8 июня в Саранске и 11 июня в Нижнем Новгороде. Болельщики также могут получить возможность посетить тренировку национальной сборной в Новогорске.

Всего будет разыграно 120 билетов на двоих на матчи сборной России.

Платёжная система «Мир» также подготовила специальные призы для любителей футбола: сертификаты «Спортмастер», промокоды «Яндекс.Такси» и сувениры с автографами игроков сборной. Все участники акции гарантированно получат подарок за 1-й зарегистрированный чек.

К моменту старта продаж билетов на матчи будут анонсированы дополнительные привилегии для держателей карт «Мир».

Использована фотография сайта акции - https://super.mironline.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU