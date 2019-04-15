В Великом Устюге юноша снял деньги с карты 50-летнего приятеля

СЕГОДНЯ 16:18 2019-04-15T16:18:06+03:00

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В Великом Устюге 16-летний парень был в гостях. Там он выпил со своим 50-летним другом. А затем обокрал его.

Как сообщили в областном управлении следственного комитета, преступление произошло в ночь на 10 февраля 2019 года.

Гость, воспользовавшись, что хозяин нетрезв, стащил банковскую карточку и мобильный телефон. После чего он перевел с краденой карты на свою 5800 рублей.

В тот же день подросток потратил украденные деньги. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU