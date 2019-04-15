230 миллионов рублей потратит бюджет Вологодчины на 12 тысяч мусорных контейнеров
Вологодская область закупит 12 тысяч мусорных контейнеров, потратив при этом из регионального бюджета 230 миллионов рублей.
Об этом сообщил 15 апреля губернатор области.
А пока вологжанам недостаточно контейнеров и бункеров для сбора коммунальных отходов.
Всего в населенных пунктах Вологодской области требуется установить 11 946 «евроконтейнеров» и 1543 бункера объемом в 8 кубических метров.
Пока чиновники уточняют «дорожную карту» - как это будет сделано.
По оценке главы области, лучшая ситуация со сбором и вывозом мусора - в Вологодском, Шекснинском и Чагодощенском районах.
А в Сокольском, Вытегорском и Бабаевском районах - "не выдерживает никакой критики".
ИСТОЧНИК KP.RU