2019-04-15T15:32:00+03:00
Недвижимость

230 миллионов рублей потратит бюджет Вологодчины на 12 тысяч мусорных контейнеров

Иван Чухнин
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Вологодская область закупит 12 тысяч мусорных контейнеров, потратив при этом из регионального бюджета 230 миллионов рублей.

Об этом сообщил 15 апреля губернатор области.

А пока вологжанам недостаточно контейнеров и бункеров для сбора коммунальных отходов.

Всего в населенных пунктах Вологодской области требуется установить 11 946 «евроконтейнеров» и 1543 бункера объемом в 8 кубических метров.

Пока чиновники уточняют «дорожную карту» - как это будет сделано.

По оценке главы области, лучшая ситуация со сбором и вывозом мусора - в Вологодском, Шекснинском и Чагодощенском районах.

А в Сокольском, Вытегорском и Бабаевском районах - "не выдерживает никакой критики".

ИСТОЧНИК KP.RU

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