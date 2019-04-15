Две иномарки сгорели в Вологде минувшей ночью

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-15T11:47:42+03:00

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В Вологде за ночь сгорели две машины - на Советском проспекте и на улице Рождественской.

15 апреля в 1:49 поступило сообщение о пожаре - горел автомобиль «Hyundai ХG 30», 2001 года выпуска возле дома 131, б на Советском проспекте.

У иномарки поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие.

Не прошло и двух часов, как возле дома 3 корпус 2 на улице Рождественской запылал «Nissan Qashqai», 2008 года выпуска.

У него также выгорел моторный отсек, салон и повреждено лакокрасочное покрытие.

Предварительной причиной в обоих случаях называют поджог, сообщили в областном управлении ГУ МЧС по Вологодской области.

Поджигателей будет искать полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU