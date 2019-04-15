Череповец подвел итоги Тотального дмктанта

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-15T10:48:17+03:00

Тем, кому не хватило столов, писали на планшетах.

Все с нетерпеньем ждут итогов Вологды

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Результаты Тотального диктанта в Вологде остаются пока неизвестными. А вот в Череповце уже закончили проверять работы.

В городе металлургов участвовало более шестисот человек на трех площадках. Из них 27 человек справились с текстом на "отлично".

В Вологде было организовано множество площадок, в том числе небольших, на которые пришло около 2,5 тысяч человек.

Вологжане писали в библиотеках и театрах, университете и школах, в Беловском центре.

В Вологодском районе участие в Тотальном диктант приняли национальные диаспоры и писатели, блогеры, литературоведы, превратив акцию в праздник русского языка.

Напомним, Вологда ставит амбициозную цель: стать столицей Тотального диктанта. В этом году таковой стал Таллин.

Участники отмечают более легкий текст, чем в другие годы. Автором его стал российский писатель Басинский.

ИСТОЧНИК KP.RU