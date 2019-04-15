Череповец подвел итоги Тотального дмктанта
Результаты Тотального диктанта в Вологде остаются пока неизвестными. А вот в Череповце уже закончили проверять работы.
В городе металлургов участвовало более шестисот человек на трех площадках. Из них 27 человек справились с текстом на "отлично".
В Вологде было организовано множество площадок, в том числе небольших, на которые пришло около 2,5 тысяч человек.
Вологжане писали в библиотеках и театрах, университете и школах, в Беловском центре.
В Вологодском районе участие в Тотальном диктант приняли национальные диаспоры и писатели, блогеры, литературоведы, превратив акцию в праздник русского языка.
Напомним, Вологда ставит амбициозную цель: стать столицей Тотального диктанта. В этом году таковой стал Таллин.
Участники отмечают более легкий текст, чем в другие годы. Автором его стал российский писатель Басинский.
ИСТОЧНИК KP.RU