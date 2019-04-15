Вологжанка на иномарке сбила малыша на самокате
ЧП случилось в вологодской дворе
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Воскресным днем женщина на иномарке сбила малыша на самокате. Мальчик в больнице.
ЧП случилось 14 апреля в Вологде на улице Карла Маркса у дома №87.
Как сообщает городской отдел ГИБДД, во дворе дома 37-летняя водитель автомобиля "Тойота Ярис" двигалась в сторону улицы Фрязиновской.
Вологжанка не заметила 6-летнего ребенка, он на самокате выскочил прямо под колеса. С травмами мальчик был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU