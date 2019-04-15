На реке Сухоне в Великом Устюге начался ледоход
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Начался ледоход в в Великом Устюге.
Сообщения появились в социальных сетях. Вода резко прибывает, но старожили не обещают каких-либо катаклизмов.
Как сообщает глава района Александр Кузьмин, по сравнению с 8:00 в 9:00 уровень воды в реке в границах города поднялся на 65 сантиметров.
Сейчас он составляет сейчас 378 см, при этом критической отметкой считается 720 см.
На всем участке реки выше Великого Устюга - населенных пунктах Опоки, Полдарса, Калинкино и Подсосенье - также идет густой ледоход.
ИСТОЧНИК KP.RU