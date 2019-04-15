2019-04-15T10:04:23+03:00
Общество

На реке Сухоне в Великом Устюге начался ледоход

Поделиться:
Изменить размер текста:

Начался ледоход в в Великом Устюге.

Сообщения появились в социальных сетях. Вода резко прибывает, но старожили не обещают каких-либо катаклизмов.

Как сообщает глава района Александр Кузьмин, по сравнению с 8:00 в 9:00 уровень воды в реке в границах города поднялся на 65 сантиметров.

Сейчас он составляет сейчас 378 см, при этом критической отметкой считается 720 см.

На всем участке реки выше Великого Устюга - населенных пунктах Опоки, Полдарса, Калинкино и Подсосенье - также идет густой ледоход.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Держателям карт "Мир" Промсвязьбанка может крупно повезти
В Великом Устюге юноша снял деньги с карты 50-летнего приятеля
230 миллионов рублей потратит бюджет Вологодчины на 12 тысяч мусорных контейнеров
Вологда не отпускает: Варваре Карауловой могут отказать в освобождении
Две иномарки сгорели в Вологде минувшей ночью
Череповец подвел итоги Тотального дмктанта
Вологжанка на иномарке сбила малыша на самокате
В Череповце из окна едва не выпал ребенок
В Вологодской области ребенок вышел на лед и провалился
Малолетних грабителей в Вологде изолировали
Череповецкие спасатели сняли с высоты двух малолетних верхолазов
Олег Кувшинников готовит заявление по мусорной реформе
В администрацию в Сокольском районе ворвался мужчина с ножом
В Вологде вандал сжег детскую коляску
Депутат любит Паклю: необычный арт-объект появился в Вологде
Тройное ДТП в Череповце: лихач не справился с управлением