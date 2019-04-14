В Череповце из окна едва не выпал ребенок
Он разгуливал по карнизу
Фото предоставлено пресс-службой Управления МЧС по Вологодской области.
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Воскресным днем в Череповце из окна третьего этажа дома на улице Ленина, 121, едва не выпал ребенок. К счастью, его увидели прохожие и позвонили в Службу спасения.
На место немедленно выехали пожарные и спасатели. Пожарные стали устанавливать лестницу, а спасатели приняли решение попасть в квартиру через дверь, сообщает пресс-служба областного МЧС.
В результате ребенка, а это была трехлетняя девочка, сняли с карниза. Нетрезвые родители находились дома, забыв о ребенке.
С ними будет работать полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU