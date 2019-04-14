В Череповце из окна едва не выпал ребенок

14 Апр 19:30 2019-04-14T22:01:39+03:00

Он разгуливал по карнизу

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Воскресным днем в Череповце из окна третьего этажа дома на улице Ленина, 121, едва не выпал ребенок. К счастью, его увидели прохожие и позвонили в Службу спасения.

На место немедленно выехали пожарные и спасатели. Пожарные стали устанавливать лестницу, а спасатели приняли решение попасть в квартиру через дверь, сообщает пресс-служба областного МЧС.

В результате ребенка, а это была трехлетняя девочка, сняли с карниза. Нетрезвые родители находились дома, забыв о ребенке.

С ними будет работать полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU