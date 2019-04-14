В Вологодской области ребенок вышел на лед и провалился

СЕГОДНЯ 18:23 2019-04-14T18:31:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в Кичменгско-городецком районе.

14 апреля в 11.57 в Главное управление МЧС России по Вологодской области спасателям сообщили о произошедшем: ребенок 2012 г.ода рождения провалился под лед на реке Кичменьга, вблизи деревни Ушаково. На место выехали спасатели, инспектор ГИМС, сотрудники полиции и представитель администрации.

Сотрудники МЧС обследуют русло реки с помощью камеры. Использование водолазов затруднено по причине сильного течения реки и ледостава.

С родственниками работает психолог.

Как было установлено, ребенок гулял вдоль реки вместе с другом. В ночь с 13 на 14 апреля в районе температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.

Появившиеся днем на реке закраины покрылись тонким льдом. Мальчик 2012 года рождения вступил на одну из них и провалился. Сильным течением ребенка сразу же унесло под лед. Его товарищ побежал за помощью.

Напоминаем, что на всей территории Вологодской области действует запрет выхода на лёд, напоминает Главное управление МЧС России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU