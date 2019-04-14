Малолетних грабителей в Вологде изолировали

СЕГОДНЯ 13:03 2019-04-14T13:03:23+03:00

Одного отправили лечиться, еще двоих направили в исправительное заведение

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В Вологде орудовала банда малолетних грабителей. В 5 микрорайоне были зафиксированы случаи вымогательства у прохожих денег, при этом они угрожали им расправой.

Жаловаться на поведение 10-13 -летних школьников стали еще в начале года. На преступную троицу в полицию поступило 5 заявлений в полицию, о них писали в соцсетях .

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городского УМВД быстро поняли о ком это речь и собрали все необходимые материалы о преступлениях, которые передали в суд.

Вологодский городской суд отправил 10-летнего мальчика на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Его товарищи, в 2006 и 2007 годов рождения, изолировали в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Костромской области. Там они пробудут около месяца, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Родители недорослей оштрафованы за неисполнение своих обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU