Череповецкие спасатели сняли с высоты двух малолетних верхолазов
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В Череповце детей с высоты этажа снимали спасатели. Мальчики 11 и 12 лет гуляли и забрались на дерево. Обратно спуститься сами они не смогли. Прыгать вниз было уже опасно.
О происшествии сообщила единая дежурно-диспетчерская служба Череповца:
Субботним днем сигнал тревоги поступил 13 апреля в 17:20 от дома 11 по проспекту Строителей.
Двое школьника застряли на дереве, как обычно это случается у кошек. С высоты 5 метров их снимали спасатели. Сделали они это благодаря лестнице и альпинистскому снаряжению.
Вся операция заняла 20 минут.
ИСТОЧНИК KP.RU