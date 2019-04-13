Олег Кувшинников готовит заявление по мусорной реформе

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-13T12:21:34+03:00

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Губернатор Вологодской области готовит заявление о мусорной реформе. Об этом сообщает Город Во со ссылкой на источник в Правительстве области.

Это, как сообщается, произойдет в ходе оперативного совещания в первый рабочий день недели. Оно начнется 15 апреля, в 14 часов.

Как сообщает пресс-служба губернатора, Олег Кувшинников выступит с "важным заявлением, касающимся реализации новой системы обращения с ТКО на территории региона".

ИСТОЧНИК KP.RU