В администрацию в Сокольском районе ворвался мужчина с ножом

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-13T12:09:23+03:00

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12 апреля во время обеда в одну из местных администраций Сокольского района Вологодской области вломился посетитель с ножом.

Как сообщает Управление МВД области, в Администрацию поселка Литега ворвался мужчина и начал угрожать ножом. Сотрудницы испугались и смогли спрятаться в другом кабинете, откуда вызвали полицию. Дебоширом оказался ранее судимый житель деревни Васютино.

Прибывший наряд обезоружил его и доставил в отдел полиции.

Сейчас дело передали в Сокольский межрайонный следственный отдел СК России по Вологодской области. Там будет принято процессуальное решение. Какие требования выдвигал вооруженный гражданин - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU