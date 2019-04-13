В администрацию в Сокольском районе ворвался мужчина с ножом
12 апреля во время обеда в одну из местных администраций Сокольского района Вологодской области вломился посетитель с ножом.
Как сообщает Управление МВД области, в Администрацию поселка Литега ворвался мужчина и начал угрожать ножом. Сотрудницы испугались и смогли спрятаться в другом кабинете, откуда вызвали полицию. Дебоширом оказался ранее судимый житель деревни Васютино.
Прибывший наряд обезоружил его и доставил в отдел полиции.
Сейчас дело передали в Сокольский межрайонный следственный отдел СК России по Вологодской области. Там будет принято процессуальное решение. Какие требования выдвигал вооруженный гражданин - не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU