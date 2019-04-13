2019-04-13T11:59:44+03:00
Происшествия

В Вологде вандал сжег детскую коляску

Ребенка в ней не было
Иван Чухнин
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Возгорание произошло в пятницу в многоэтажке на улице Воровского, 24. Около 17:30 там загорелась детская коляска, принадлежащая молодой маме. Она стояла в подъезде под лестницей.

Жители вызвали пожарных, однако смогли самостоятельно потушить огонь. Общая площадь возгорания составила один «квадрат». В результате коляска полностью повреждена, закопчены стены и потолок лестничной клетки.

Ущерб составил 7 тысяч рублей, сообщает областное управление МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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