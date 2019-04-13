В Вологде вандал сжег детскую коляску
Ребенка в ней не было
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Возгорание произошло в пятницу в многоэтажке на улице Воровского, 24. Около 17:30 там загорелась детская коляска, принадлежащая молодой маме. Она стояла в подъезде под лестницей.
Жители вызвали пожарных, однако смогли самостоятельно потушить огонь. Общая площадь возгорания составила один «квадрат». В результате коляска полностью повреждена, закопчены стены и потолок лестничной клетки.
Ущерб составил 7 тысяч рублей, сообщает областное управление МЧС России.
ИСТОЧНИК KP.RU