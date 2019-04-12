2019-04-12T17:13:41+03:00
Общество

Депутат любит Паклю: необычный арт-объект появился в Вологде

Иван Чухнин
Поделиться:
Фото Михаила Тихомирова.Фото Михаила Тихомирова.
Изменить размер текста:

Знак, стилизованный под один из самых распространенных арт-объектов с названиями населенных пунктов и с сердечком вместо слова "люблю", появился в Вологде.

Он установлен в 6-м микрорайоне Вологды на улице Текстильщиков около дома №22

Как выяснилось, знак «Я люблю Паклю» 12 апреля установил депутат городской Думы по этому округу Михаил Тихомиров.

Это знак для избранных: только коренные жители Вологды пояснят, что «Паклей» раньше называли микрорайон Льнокомбината.

Для его крепления использован постаменте советского памятника Великой Октябрьской Социалистической революции.

«Друзья! Один из арт-объектов на улице Текстильщиков установлен. Хочу предупредить сразу: арт-объект установлен за мои личные средства, как предпринимателя, ни одна бюджетная копейка не пострадала!», — написал в социальных сетях Михаил Тихомиров.

Уже появились первые отзывы от восторженных до предупреждений: "Сейчас опять начнётся война районов".

И тут же началось: "Яшина - короли!!!", "Огарково рулит!".

Поясним, речь идет о традиционных девизах молодых жителей микрорайонов, сформировавшихся возле улицы Яшина и Огарково.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тройное ДТП в Череповце: лихач не справился с управлением
В Вологде ребенок попал по иномарку
В медицинских масках и ножницами в руке грабители забрали у пенсионерки 200 тысяч рублей
В Череповце ребенок попал под трамвай
ЧП в Череповце: стрельба по автобусу
Под Череповцом трагически погиб организатор хаски-центра
В Череповце пассажир разбил стекло бутылкой
В Вологде агрессивный мужчина разбил четыре автомобиля
Пьяный вологжанин покусился на стажера-полицейского
Стало известно, что сделали с девушкой-полицейским, устроившейся в органы по фальшивке
Кульбит с переворотом: иномарка вылетела с моста на трассе Вологда- Архангельск
На Вологодчине за неделю зарегистрировано 6 пострадавших от клещей
Вологжанин убил друга, а труп прятал 10 дней в подвале чужого частного дома
Новым мэром Вологды назначили школьницу
Молодая череповчанка начала карьеру в полиции с мошенничества
В Вологде кот Басик предупредил пожар в многоэтажном доме
В Череповце ищут тех, кто оказывал помощь мужчине, потерявшему сознание в трамвае
Сбербанк Онлайн вновь дал сбой на Вологодчине
Громкий скандал в Вологодской области: депутата заподозрили в 10-миллионном хищении
В череповецком автобусе женщина разбила лицо
В Соколе горел двухэтажный дом, пострадала женщина