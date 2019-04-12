Депутат любит Паклю: необычный арт-объект появился в Вологде

СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-12T17:13:41+03:00

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Знак, стилизованный под один из самых распространенных арт-объектов с названиями населенных пунктов и с сердечком вместо слова "люблю", появился в Вологде.

Он установлен в 6-м микрорайоне Вологды на улице Текстильщиков около дома №22

Как выяснилось, знак «Я люблю Паклю» 12 апреля установил депутат городской Думы по этому округу Михаил Тихомиров.

Это знак для избранных: только коренные жители Вологды пояснят, что «Паклей» раньше называли микрорайон Льнокомбината.

Для его крепления использован постаменте советского памятника Великой Октябрьской Социалистической революции.

«Друзья! Один из арт-объектов на улице Текстильщиков установлен. Хочу предупредить сразу: арт-объект установлен за мои личные средства, как предпринимателя, ни одна бюджетная копейка не пострадала!», — написал в социальных сетях Михаил Тихомиров.

Уже появились первые отзывы от восторженных до предупреждений: "Сейчас опять начнётся война районов".

И тут же началось: "Яшина - короли!!!", "Огарково рулит!".

Поясним, речь идет о традиционных девизах молодых жителей микрорайонов, сформировавшихся возле улицы Яшина и Огарково.

ИСТОЧНИК KP.RU