2019-04-12T15:53:29+03:00
Происшествия

Тройное ДТП в Череповце: лихач не справился с управлением

Он разбил машины, покалечил себя и человека
Иван Чухнин
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В Череповце произошла крупная авария. Она случилась 11 апреля, в 19 часов у дома № 3 на Северном шоссе. Ее спровоцировал 44-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия». Он развил такую скорость, что не сумел справиться с техникой.

Иномарку занесло. Неуправляемое авто вылетело на тротуар, где стояли две припаркованные машины – «ГАЗель» и «Рено Дастер».

Оба водителя 50-летний мужчина, владелец ГАЗа и 60-летний - кроссовера, в это время стояли рядом.

В результате все машины получили кузовные повреждения. Автомобиль «Шкода» опрокинулся на бок.

Виновник аварии сам получил открытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки, закрытый перелом лопатки. Его срочно госпитализировны в областную больницу № 2.

Пострадал и один из водителей. У владельца «Рено» - ушибы, он лечится амбулаторно, сообщает отдел Госавтоинспекции Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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