В Вологде ребенок попал по иномарку

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-12T13:40:38+03:00

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В Вологде под колеса иномарки попала школьница.

ДТП случилось 11 апреля, около полудня, на улице Сергея Преминина, 1.

Водитель «Дэу Нексии» наехал на девочку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Он скрылся с места аварии. С множественными переломами девочку доставили в больницу, сообщает городской отдел Госавтоинспекции.

Вскоре нарушитель был найден полицией. 53-летний мужчина пойдет под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU