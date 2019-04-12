2019-04-12T13:15:48+03:00
Происшествия

В медицинских масках и ножницами в руке грабители забрали у пенсионерки 200 тысяч рублей

За разбой им грозит 10 лет тюрьмы
Иван Чухнин
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Пенсионерку ограбили. Об этом перепуганная жительница Череповца сообщила полицейским. 82-летняя женщина рассказала, что двое мужчин в медицинских масках ворвались к ней в квартиру. Угрожая ножницами, они потребовали у нее деньги. Забрав наличность, что была в квартире, а это 200 тысяч рублей, они скрылись.

Позже пенсионерка вспомнила, что перед нападением к ней через домофон позвонил племянник соседа, который хотел зайти и вернуть долг.

Полицейские опросили соседей и нашли свидетеля, который стоя у окна видел, как из подъезда выбегают двое. Кроме того, на помощь сыщикам пришли камеры видеонаблюдения.

На видеозаписи участковый узнал одного из выбегавших: мужчина состоит на учете в полиции.

Подозреваемый не стал скрывать, что иногда занимал у женщины деньги, видел, что у женщины есть накопления. Так и возникла идея совершить налет.

Его товарищ тоже оказался судимым. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Грабителям грозит лишение свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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