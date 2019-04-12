В Череповце ребенок попал под трамвай
Он перебегал дорогу на красный свет
Изменить размер текста:
ДТП с участием трамвая произошел 12 апреля в Череповце. Возле военного училища постралал ребенок. Как сообщает Управление МВД по Вологодской области, все случилось около 18:20 у дома 15 по улице Комсомольской.
По предварительной версии, мальчик 2008 года рождения перебегал проезжую часть на красный свет. Он попал под трамвай8 маршрута, которым управляла женщина 37 лет.
У школьника повреждено правое колено, он был доставлен в травмпункт. Обстоятельства ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU