2019-04-12T10:47:44+03:00
Происшествия

В Череповце ребенок попал под трамвай

Он перебегал дорогу на красный свет
Иван Чухнин
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ДТП с участием трамвая произошел 12 апреля в Череповце. Возле военного училища постралал ребенок. Как сообщает Управление МВД по Вологодской области, все случилось около 18:20 у дома 15 по улице Комсомольской.

По предварительной версии, мальчик 2008 года рождения перебегал проезжую часть на красный свет. Он попал под трамвай8 маршрута, которым управляла женщина 37 лет.

У школьника повреждено правое колено, он был доставлен в травмпункт. Обстоятельства ДТП уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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