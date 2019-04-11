ЧП в Череповце: стрельба по автобусу
В Череповце был расстрелян автобус. Автобус, ехавший по маршруту № 31 10 апреля, около 19 часов на Шекснинском проспекте, остался без стекла.
Как сообщает cherinfo.ru, пуля попала в дверное стекло, разбив его. Автобус пришлось снять с линии. Перевозчик оценил свои потери в 70 тысяч рублей.
Автобус был полон, все ехали с работы, но никто из пассажиров не пострадал.
Это ЧП - третье за последние несколько дней.
Причем выбор - за автобусами компании «Новотранс».
Стрельба производится пневматическим оружием, по вечерам и в Зашекснинском районе.
В прошлую субботу стреляли в автобус № 17 на улице Матуринской.
Еще ранее ЧП случилось на улице Ленинградской - на маршруте № 32. Это детский, социальный маршрут.
А месяц назад на улице Командарма Белова кто-то кинул камень в лобовое стекло автобуса № 31. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU