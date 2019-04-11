2019-04-11T20:33:48+03:00
Происшествия

ЧП в Череповце: стрельба по автобусу

Автобус снят с линии
Иван Чухнин
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В Череповце был расстрелян автобус. Автобус, ехавший по маршруту № 31 10 апреля, около 19 часов на Шекснинском проспекте, остался без стекла.

Как сообщает cherinfo.ru, пуля попала в дверное стекло, разбив его. Автобус пришлось снять с линии. Перевозчик оценил свои потери в 70 тысяч рублей.

Автобус был полон, все ехали с работы, но никто из пассажиров не пострадал.

Это ЧП - третье за последние несколько дней.

Причем выбор - за автобусами компании «Новотранс».

Стрельба производится пневматическим оружием, по вечерам и в Зашекснинском районе.

В прошлую субботу стреляли в автобус № 17 на улице Матуринской.

Еще ранее ЧП случилось на улице Ленинградской - на маршруте № 32. Это детский, социальный маршрут.

А месяц назад на улице Командарма Белова кто-то кинул камень в лобовое стекло автобуса № 31. Ущерб был оценен в 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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