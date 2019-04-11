Под Череповцом трагически погиб организатор хаски-центра

СЕГОДНЯ 16:32 2019-04-11T16:46:13+03:00

Он сумел выбраться из проруби, но замерз

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Трагически погиб заводчик хаски Андрей Хоничев. ЧП случилась 29 марта 2019 года на Рыбинском водохранилище.

Его тело случайно обнаружили сотрудники Дарвинского заповедника.

«29 марта отец поехал из деревни Щетинское в Устюжну на мотобуксировщике и провалился в майну. Он смог выбраться, прошел примерно 1,2 километра и замерз ",- приводит официальный сайт Череповца слова его сына Дениса.

По все видимости, ЧП случилось около 19 часов. В это время он пытался набрать номер телефона двоим знакомым, но связь была плохая. Нашли его случайно только 1 апреля.

Андрей Хоничев любил природу, животных, был заводчиком хаски, организатором хаски - центра "Звезда Белозерья" - у него было 20 собак.

Андрею Хоничеву было 57 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU