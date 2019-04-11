Под Череповцом трагически погиб организатор хаски-центра
Трагически погиб заводчик хаски Андрей Хоничев. ЧП случилась 29 марта 2019 года на Рыбинском водохранилище.
Его тело случайно обнаружили сотрудники Дарвинского заповедника.
«29 марта отец поехал из деревни Щетинское в Устюжну на мотобуксировщике и провалился в майну. Он смог выбраться, прошел примерно 1,2 километра и замерз ",- приводит официальный сайт Череповца слова его сына Дениса.
По все видимости, ЧП случилось около 19 часов. В это время он пытался набрать номер телефона двоим знакомым, но связь была плохая. Нашли его случайно только 1 апреля.
Андрей Хоничев любил природу, животных, был заводчиком хаски, организатором хаски - центра "Звезда Белозерья" - у него было 20 собак.
Андрею Хоничеву было 57 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU