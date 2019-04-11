В Череповце пассажир разбил стекло бутылкой
Кондуктор не пострадала
Изменить размер текста:
Пьяного пассажира, устроившего скандал с битьем окон, из череповецкого автобуса сняли сотрудники ППС. Помощи попросила кондуктор: пассажир распивал алкоголь в городском автобусе и ругался матом. Она сделала ему замечание, в ответ получила новую тираду.
Когда автобус остановился на улице Суворова, мужчина вышел, но бросил бутылкой в стекло автобуса и разбил его.
Полицейские задержали подозреваемого.
В отделении 38-лений житель Череповца пришел в себя и покаялся, сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.
Мужчина обвинен в хулиганстве и вандализме.
Эти статьи могут грозить ему до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU