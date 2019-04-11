2019-04-11T16:09:26+03:00
Происшествия

В Череповце пассажир разбил стекло бутылкой

Кондуктор не пострадала
Иван Чухнин
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Пьяного пассажира, устроившего скандал с битьем окон, из череповецкого автобуса сняли сотрудники ППС. Помощи попросила кондуктор: пассажир распивал алкоголь в городском автобусе и ругался матом. Она сделала ему замечание, в ответ получила новую тираду.

Когда автобус остановился на улице Суворова, мужчина вышел, но бросил бутылкой в стекло автобуса и разбил его.

Полицейские задержали подозреваемого.

В отделении 38-лений житель Череповца пришел в себя и покаялся, сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу.

Мужчина обвинен в хулиганстве и вандализме.

Эти статьи могут грозить ему до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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