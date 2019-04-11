В Вологде агрессивный мужчина разбил четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-11T15:12:51+03:00

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В Вологде бойцы Росгвардии задержали 33-летнего вологжанина.

Его заметил охранник автомастерской на парковке: 10 апреля около пяти утра на улице Гагарина молодой мужчина громил машины.

Повреждены оказались кузова и фары на «ГАЗели», автомобилях «Дэу Нексия», «Фольксваген Гольф» и «Шевроле». Без стекла оказался и рабочий вагончик. Как сообщает пресс-службы областного Управления Росгвардии Людмила Путилова, вологжанин был нетрезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорей всего, за имущество мужчине придется заплатить, а за хулиганство - ответить..

ИСТОЧНИК KP.RU