Пьяный вологжанин покусился на стажера-полицейского

СЕГОДНЯ 14:30 2019-04-11T14:30:36+03:00

Он едва его не задушил

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В Вологде 33-летнего мужчину обвиняют в посягательстве на полицейского.

По версии следствия, ЧП случилось 10 января в доме на улице Панкратова.

Мужчина спьяну ломился в чужую квартиру. Соседи вызвали полицию.

На место прибыл наряд, но дебошир набросился на одного из прибывших. Это оказался стажер, который собирался стать участковым.

Пьяный схватил его за горло и стал душить.

Скандалиста скрутили и доставили в отделение. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

За такое преступление грозит штраф - до 200 тысяч рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщило "Комсомолке"областное управление Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU