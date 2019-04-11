Пьяный вологжанин покусился на стажера-полицейского
В Вологде 33-летнего мужчину обвиняют в посягательстве на полицейского.
По версии следствия, ЧП случилось 10 января в доме на улице Панкратова.
Мужчина спьяну ломился в чужую квартиру. Соседи вызвали полицию.
На место прибыл наряд, но дебошир набросился на одного из прибывших. Это оказался стажер, который собирался стать участковым.
Пьяный схватил его за горло и стал душить.
Скандалиста скрутили и доставили в отделение. Уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
За такое преступление грозит штраф - до 200 тысяч рублей штрафа или до пяти лет лишения свободы.
Об этом сообщило "Комсомолке"областное управление Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU