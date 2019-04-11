Стало известно, что сделали с девушкой-полицейским, устроившейся в органы по фальшивке

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-11T10:00:13+03:00

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Как сообщала накануне "Комсомолка", в Череповце девушка, пожелавшая работать в полиции, принесла поддельную справку и была принята на работу.

Со временем она даже получила работу в областной управлении полиции. Однако проверка выявила поддельные печати и подписи.

Из полиции она была уволена и попала под суд

Как сообщила пресс-служба УМВД, предоставившая липовую справку о прохождении военно- медицинской экспертизы для устройства на работу в полицию избежала уголовной ответственности.

Мошенничество 29-летней девушки вскрылось 22 октября 2018 года.

Ей угрожал арест до 6 месяцев. Но 2 апреля мировым судьей Вологодской области было рассмотрено уголовное дело. Суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU