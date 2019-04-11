Стало известно, что сделали с девушкой-полицейским, устроившейся в органы по фальшивке
Как сообщала накануне "Комсомолка", в Череповце девушка, пожелавшая работать в полиции, принесла поддельную справку и была принята на работу.
Со временем она даже получила работу в областной управлении полиции. Однако проверка выявила поддельные печати и подписи.
Из полиции она была уволена и попала под суд
Как сообщила пресс-служба УМВД, предоставившая липовую справку о прохождении военно- медицинской экспертизы для устройства на работу в полицию избежала уголовной ответственности.
Мошенничество 29-летней девушки вскрылось 22 октября 2018 года.
Ей угрожал арест до 6 месяцев. Но 2 апреля мировым судьей Вологодской области было рассмотрено уголовное дело. Суд постановил: прекратить уголовное дело в отношении обвиняемой и назначить ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 15 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU