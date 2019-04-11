Кульбит с переворотом: иномарка вылетела с моста на трассе Вологда- Архангельск

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-11T09:43:29+03:00

За рулем был пенсионер

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10 апреля около 7:10 часов утра необычная авария произошла на 527 км трассы Москва - Архангельск. Водитель «Шкода» вылетела с дороги и врезалась строящийся мост. Остановить движение смогла только врытая в землю железобетонная балка - будущая опора моста. Автомобиль при этом встал на "попа".

Как оказалось, здесь ведется стройка моста через реку Двиницу.

За рулем иномарки был 76-летний житель Вельска. Он не справился с управлением.

Как сообщает ИА «Вологда Регион», люди не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU