Кульбит с переворотом: иномарка вылетела с моста на трассе Вологда- Архангельск
За рулем был пенсионер
Автомобиль задержала врытая опора моста.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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10 апреля около 7:10 часов утра необычная авария произошла на 527 км трассы Москва - Архангельск. Водитель «Шкода» вылетела с дороги и врезалась строящийся мост. Остановить движение смогла только врытая в землю железобетонная балка - будущая опора моста. Автомобиль при этом встал на "попа".
Как оказалось, здесь ведется стройка моста через реку Двиницу.
За рулем иномарки был 76-летний житель Вельска. Он не справился с управлением.
Как сообщает ИА «Вологда Регион», люди не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU