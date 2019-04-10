2019-04-10T19:00:33+03:00
Происшествия

На Вологодчине за неделю зарегистрировано 6 пострадавших от клещей

Половина обратившихся за помощью – дети
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пресс-служба управления Роспотребнадзора сообщает, что за последнюю неделю – с 1 по 7 апреля произошел всплеск активности клещей. 6 случаев официально зафиксировали врачи по Вологодской области, в трех из них пострадали дети.

На данный момент проходит вакцинация жителей против вирусного энцефалита. По данным специалистов, 26,5 тысяч человек уже иммунизировано. Особо активны клещи, по мнению экспертов, в мае-июне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24