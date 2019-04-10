На Вологодчине за неделю зарегистрировано 6 пострадавших от клещей
Половина обратившихся за помощью – дети
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Пресс-служба управления Роспотребнадзора сообщает, что за последнюю неделю – с 1 по 7 апреля произошел всплеск активности клещей. 6 случаев официально зафиксировали врачи по Вологодской области, в трех из них пострадали дети.
На данный момент проходит вакцинация жителей против вирусного энцефалита. По данным специалистов, 26,5 тысяч человек уже иммунизировано. Особо активны клещи, по мнению экспертов, в мае-июне.
ИСТОЧНИК KP.RU