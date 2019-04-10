Вологжанин убил друга, а труп прятал 10 дней в подвале чужого частного дома

СЕГОДНЯ 18:54 2019-04-10T19:03:24+03:00

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На данный момент расследуется уголовное дело об убийстве 51-летнего жителя деревни Коробово. Его тело несколько дней пролежало в подвале частного дома, пока участковый не вывел на чистую воду подозреваемого. Задержанный работал сторожем в одном из деревенских домов, там ему выделили собственную комнатку, куда он и пригласил убитого. В пылу завязавшейся ссоры мужчина ударил гостя тяжелым предметом по голове, испугался и спрятал тело в подвале. Далее в течение 10 дней пил вино и водку прямо рядом с трупом.

Участковый начал розыски пропавшего - при опросе сторож признался в совершении тяжкого преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU