Вологжанин убил друга, а труп прятал 10 дней в подвале чужого частного дома
46-летний сторож пригласил знакомого выпить, произошла ссора
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На данный момент расследуется уголовное дело об убийстве 51-летнего жителя деревни Коробово. Его тело несколько дней пролежало в подвале частного дома, пока участковый не вывел на чистую воду подозреваемого. Задержанный работал сторожем в одном из деревенских домов, там ему выделили собственную комнатку, куда он и пригласил убитого. В пылу завязавшейся ссоры мужчина ударил гостя тяжелым предметом по голове, испугался и спрятал тело в подвале. Далее в течение 10 дней пил вино и водку прямо рядом с трупом.
Участковый начал розыски пропавшего - при опросе сторож признался в совершении тяжкого преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU