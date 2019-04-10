2019-04-10T18:06:01+03:00
Общество

Новым мэром Вологды назначили школьницу

В Вологде проходит проект «Мы — вологжане! Команда мэра»: шесть подростков заняли на день места главных людей города
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: МАУ "ИЦЦ Вологда-Портал"
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10 апреля вологодские школьники — победители проекта «Мы — вологжане! Команда мэра» — заняли посты мэра, заместителей, начальников различных департаментов. Арсения Бородулина — 17-летняя ученица школы №41 очутилась сегодня в кресле мэра на день. Сергей Воропанов начиная с 7 утра инструктировал новых "чиновников", а сегодня вечером от них ожидает отчет о проведенной работе. Подобный день дублера проведут еще и 17 апреля — мэром Вологды станет уже студент РАНХиГС Владимир Шушков.

Данный проект проводят в областной столице во второй раз, но уже в новом формате. Организаторы надеются, что такая стажировка позволит будущим специалистам почувствовать на своей шкуре, что значит быть управленцем в госструктуре, развить лидерские качества и верно выбрать профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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