Молодая череповчанка начала карьеру в полиции с мошенничества

СЕГОДНЯ 14:38 2019-04-10T14:39:42+03:00

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В Череповце девушка начала строить карьеру в полиции с преступления. Однако ее вычислили, уволили и будут судить.

Как сообщает областное управление следственного комитета, 29-летняя сотрудница отдела кадров УМВД области при трудоустройстве представила поддельные документы.

Она устраивалась на работу в декабре 2017 года и предоставила справку освидетельствования военно-врачебной комиссией. Оказалось, эта справка была поддельной. Но фальшивку не заметили. Так что девушка сначала работала стажером в отделении кадров УМВД Череповца, а затем в отделе кадров регионального управления МВД России.

Однако, когда документы проходили экспертизу, мошенничество вскрылось. 22 октября 2018 года вологжанка была уволена из рядов полиции, против нее было возбуждено уголовное дело.

За мошенничество ей грозит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU