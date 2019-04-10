В Вологде кот Басик предупредил пожар в многоэтажном доме

СЕГОДНЯ 14:23 2019-04-10T14:23:33+03:00

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В социальных сетях появилась история Михаила Козырева о геройском поступке своего питомца. Стал героем бенгальский кот Басик. Обитатель подвала предупредил жильцов о надвигающейся беде.

Пожар начался в подвале дома № 10 Б на улице Преминина в Вологде.

В силовом кабеле случился пробой, началось возгорание. Кот сразу же оповестил о происшествии.

«Всё-таки не зря Басик живёт у нас. Сегодня он первым известил нас о пробое и возгорании силового кабеля в доме! Да-да, именно кот, как это не удивительно!", — пишет Михаил "ВКонтакте".

Кот находился в подвале. Почуяв неладное, он начал громко кричать. Хозяевам пришлось спуститься в подвал, где они увидели дым.

Срочно были вызваны электрики. Кабель был обесточен, а тление потушено.

"Страшно представить, какие могли бы быть последствия, если бы кот вовремя не отреагировал!", — сообщает Михаил.

За своевременно поднятую тревогу Басику благодарные жильцы обещают принести лакомство.

Басик обитает в подвале - на него возложена обязанность охранять помещение от крыс.

ИСТОЧНИК KP.RU