В Череповце ищут тех, кто оказывал помощь мужчине, потерявшему сознание в трамвае

СЕГОДНЯ 13:48 2019-04-10T17:42:47+03:00

Через несколько дней он умер

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В Череповце разыскивают пассажиров трамвая №4, которые оказывали помощь потерявшему сознание мужчине на остановке 23 регион.

Это произошло 31 января около 11 часов. Дело в том, что 4 февраля этот мужчина умер.

Следственным отделом по г. Череповец Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области расследуется уголовное дело по факту смерти 46-летнего череповчанина (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

К следователям обратилась его супруга с заявлением проверить деятельность врачей БУЗ ВО «Вологодская областная больница №2». Именно туда был доставлен отправлен мужчина бригадой скорой медицинской помощи.

46-летний мужчина в трамвае потерял сознание, у него произошла остановка его дыхания. До приезда бригады скорой медицинскую помощь ему оказывали пассажиры.

В областной больнице мужчину медики осмотрели и направили домой, не госпитализировав.

Следователи разыскивают очевидцев произошедшего.

Всех кому, что-либо известно о них, просим обратиться в следственный отдел по г.Череповец СУ СК России по Вологодской области по адресу: г.Череповец, ул.Гагарина, д.22, либо по телефону (8202) 50-75-83, 89215495601.

ИСТОЧНИК KP.RU