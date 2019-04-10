Сбербанк Онлайн вновь дал сбой на Вологодчине

СЕГОДНЯ 13:27 2019-04-10T14:25:21+03:00

Такая же ситуация была в минувший понедельник

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Сервис «Сбербанк Онлайн» вновь дал сбой. Как сообщала "Комсомолка", 8 апреля был сбой в работе приложения - Сбербанк Онлайн у некоторых клиентов не работал.

Сегодня вновь в соцсетях появилась информация о том, что невозможно провести операции ни в мобильном приложении, ни на сайте.

Как обычно, наш корреспондент проверил сервис на смартфоне. На экране появилось предложение попробовать это сделать через 15 минут.

Вот что нам сообщили в Сбербанке: "В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при входе и проведении операций в Сбербанк Онлайн и через устройства самообслуживания Банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена. Приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства. Все операции в отделениях Банка проводятся в обычном порядке".

ИСТОЧНИК KP.RU