Сбербанк Онлайн вновь дал сбой на Вологодчине
Сервис «Сбербанк Онлайн» вновь дал сбой. Как сообщала "Комсомолка", 8 апреля был сбой в работе приложения - Сбербанк Онлайн у некоторых клиентов не работал.
Сегодня вновь в соцсетях появилась информация о том, что невозможно провести операции ни в мобильном приложении, ни на сайте.
Как обычно, наш корреспондент проверил сервис на смартфоне. На экране появилось предложение попробовать это сделать через 15 минут.
Вот что нам сообщили в Сбербанке: "В настоящее время по техническим причинам ряд клиентов могут испытывать затруднения при входе и проведении операций в Сбербанк Онлайн и через устройства самообслуживания Банка. Профильные подразделения банка работают над его устранением. В ближайшее время проблема будет решена. Приносим свои извинения клиентам за доставленные неудобства. Все операции в отделениях Банка проводятся в обычном порядке".
ИСТОЧНИК KP.RU