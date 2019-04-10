Громкий скандал в Вологодской области: депутата заподозрили в 10-миллионном хищении

СЕГОДНЯ 12:03 2019-04-10T12:17:15+03:00

В 2019 году Владимир Сверчков обещал запустить производство в Харовске. okuvshinnikov.ru

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В Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания области Владимира Сверчкова.

Как сообщает областное управление следственного комитета, он подозревается в мошенническом хищении 10 миллионов рублей из бюджета.

По версии следствия, осенью 2015 года подозреваемый, являясь генеральным директором лесозаготовительного предприятия, получил бюджетные средства в размере 10 миллиона рублей. Это была субсидия на возмещение части затрат по договору лизинга в рамках Государственной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на 2013–2016 годы».

Однако на бизнесмена -депутата поступило заявление, что он предоставил документы, содержащие неполные и недостоверные сведения.

Владимир Сверчков настаивает в законности субсидии. Заверяет, что денежные средства направлены на развитие производства.

Напомним, Владимир Сверчков - единоросс, был избран в ЗСО не в первый раз. Некоторое время назад его вывели из списка тех, кто работает на постоянной основе - то есть тех, кто получает там зарплату 150-200 тысяч рублей в месяц.

Однако на предприятиях депутата уже проведен обыск, изъяли документы о финансовой и хозяйственной деятельности.

Ранее была информация об обращении депутата к силовикам - он просил защиты от давления на его бизнес.

ИСТОЧНИК KP.RU