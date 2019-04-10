В череповецком автобусе женщина разбила лицо

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-10T11:49:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В маршрутном автобусе Череповца пострадала женщина. ЧП случилось 9 апреля, в 17:43.

Автобус №18 двигался у дома № 35 на улице Краснодонцев. Перед ним перестраивался легковой автомобиль. При этом его водитель подрезал автобус "ЛиАЗ".

57-летний водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить.При этом в салоне находились 30 пассажиров, некоторые из них не смогли удержать равновесие. С сиденья упала 54-летняя женщина, она разбила лицо. Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.

В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU