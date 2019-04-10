В череповецком автобусе женщина разбила лицо
Как оказалось, автобус подрезала легковушка
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В маршрутном автобусе Череповца пострадала женщина. ЧП случилось 9 апреля, в 17:43.
Автобус №18 двигался у дома № 35 на улице Краснодонцев. Перед ним перестраивался легковой автомобиль. При этом его водитель подрезал автобус "ЛиАЗ".
57-летний водитель автобуса был вынужден экстренно затормозить.При этом в салоне находились 30 пассажиров, некоторые из них не смогли удержать равновесие. С сиденья упала 54-летняя женщина, она разбила лицо. Пострадавшая отправлена на амбулаторное лечение.
В ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU