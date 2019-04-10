В Соколе горел двухэтажный дом, пострадала женщина
Возможно, была неисправна газовая плита
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В Соколе в двухэтажном доме горела квартира. В огне пострадала женщина. Пожар произошел 9 апреля, в десятом часу утра. Горела кухня двухкомнатной квартиры в кирпичном доме на улице Мусинского.
50-летняя женщина сумела потушить пожар до прибытия расчетов, получив при этом ожоги лица и рук.
На кухне повреждены стены и мебель. Пожарные подозревают неисправность газового оборудования, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU