В Соколе горел двухэтажный дом, пострадала женщина

СЕГОДНЯ 11:40 2019-04-10T11:40:51+03:00

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В Соколе в двухэтажном доме горела квартира. В огне пострадала женщина. Пожар произошел 9 апреля, в десятом часу утра. Горела кухня двухкомнатной квартиры в кирпичном доме на улице Мусинского.

50-летняя женщина сумела потушить пожар до прибытия расчетов, получив при этом ожоги лица и рук.

На кухне повреждены стены и мебель. Пожарные подозревают неисправность газового оборудования, сообщает пресс-служба областного Управления МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU