"Ауди" с "Мерседесом" не смогли разъехаться под Кирилловым

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-10T11:07:58+03:00

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Две дорогостоящие иномарки были разбиты в Кирилловском районе. Пострадал один из участников аварии.

Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 9 апреля в 10:10 на трассе, в 10 километрах от Кириллова, произошло столкновение двух иномарок.

35-летний водитель автомобиля "Ауди 100", как выяснилось, был пьян и нарушил правила поведения на дороге. .

Он врезался в "Мерседес", за рулем которого находился 44-летний житель Москвы.

В аварии пострадал пассажир "Мерседеса" — 46-летний мужчина.

Он будет проходить лечение в домашних условиях..Оба автомобиля получили кузовные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU