"Ауди" с "Мерседесом" не смогли разъехаться под Кирилловым
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Две дорогостоящие иномарки были разбиты в Кирилловском районе. Пострадал один из участников аварии.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, 9 апреля в 10:10 на трассе, в 10 километрах от Кириллова, произошло столкновение двух иномарок.
35-летний водитель автомобиля "Ауди 100", как выяснилось, был пьян и нарушил правила поведения на дороге. .
Он врезался в "Мерседес", за рулем которого находился 44-летний житель Москвы.
В аварии пострадал пассажир "Мерседеса" — 46-летний мужчина.
Он будет проходить лечение в домашних условиях..Оба автомобиля получили кузовные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU