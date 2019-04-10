В Череповце осужден мужчина, спаливший дом бывшей возлюбленной

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-10T10:42:03+03:00

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В Череповце осудили мужчину, который строил дачу, а потом ее сжег.

Дело в том, что она досталась сожительнице, с которой они разошлись.

Женщина, оставив дачу себе, пообещала выплатить его долю. Но 47-летний мужчина не выдержал: однажды он напился и сжег дом. Как сообщает прокуратура Череповца, нетрезвый мужчина пробрался в дачный дом, поджег матрас и, убедившись, что огонь распространился, скрылся.

В результате дом стоимостью 325 тысяч рублей сгорел полностью.

Суд назначил череповчвнину наказание - два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года.

Также с поджигателя взыскано 315 тысяч рублей в пользу потерпевшей. Это стоимость постройки за вычетом 10 тысяч рублей, которые женщина все еще была ему должна за стройку .

ИСТОЧНИК KP.RU