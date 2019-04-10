Череповец: воровская парочка оказалась рецидивистами

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-10T10:16:47+03:00

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В череповецком супермаркете задержали двух магазинных воров. Оказалось, это ранее судимые 17-летний юноша и женщина 38 лет. Они пойманы с поличным: из магазина они пытались вынести 3 бутылки водки.

Как сообщает областное управление Росгвардии, инцидент произошел 8 апреля около 23 часов в охраняемом супермаркете на ул. Наседкина. Что посетители ведут себя странно, было заметно по камерам наблюдения. Женщина брала водку и прятала бутылки в рюкзак своему юному спутнику. В кассе расплачиваться за товар они не собирались.

Сумма ущерба оценена примерно в 700 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU